Tarihi buluşmanın davetiyesinde dikkat çeken detay
6 parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantının davetiyesi paylaşıldı. Davetiyede parti isimlerinin sıralanış şekilleri ise dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, 6 parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantının davetiyesini sosyal medya hesabından yayımladı.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yazan davetiyede, 6 partinin logoları ve genel başkanlarının isimleriyle birlikte imzaları yer alıyor.
SIRALAMA DİKKET ÇEKTİ
Davetiyede, parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti.
Toplantının 28 Şubat 2022 tarihinde Çankaya'daki Bilkent Otel'de yapılacağı belirtildi.
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