Tarihi caminin bahçesindeki 550 yıllık ağaç devrildi: O anlar kamerada
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Camisi'nin bahçesindeki 550 yıllık doğu çınarının devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamı İshak Paşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camisi'nin bahçesindeki 550 yıllık doğu çınarı kökünden sökülüp devrildi. Ağaç caminin duvarına dayanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacın parçalanarak kaldırılması için çalışma başlattı.
Bu arada çınarın devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çınarın kökünden çıkıp, yanındaki caminin duvarına çarparak hasar verdiği, bir parçasının da beton zemine düştüğü anlar yer aldı.
Etiketler: #Bursa #ağaç #ağaç devrilmesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Zehra gel kavga var
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'