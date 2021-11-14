Tarihi Eminönü Kahvecisi'nde 'taciz ve darp' iddiası: "Burada camiler var, böyle sarılamazsınız"

14 Kasım 2021 Pazar, 15:06

İstanbul Üsküdar’da bulunan Tarihi Eminönü Kahvecisi sahiplerinin ve çalışanlarının ‘ahlaksızlığı engellemek’ bahanesiyle yoldan geçen çiftleri darbettikleri iddia edildi.

Üsküdar Vapur İskelesi’nden çıkıp erkek arkadaşı ile evine doğru yürüyen 24 yaşındaki bir kadın, 11 Kasım gecesi Tarihi Eminönü Kahvecisi sahiplerinin ve çalışanlarının saldırısına uğradığını öne sürdü.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan kadın saldırganların polise, “Abi sen olsan sen de uyarırsın herkesin içinde af edersin sarmaş dolaş görsen, biz zaten hep uyarıyoruz kimse bu arkadaşlar gibi sorun çıkarmıyor” diyerek sistematik şiddet uyguladıklarını itiraf ettiklerini iddia etti.

Twitter'dan iddiayı paylaşan kullanıcı Tarihi Eminönü Kahvecisi sahibi ve çalışanlarının saldırısını şu sözlerle anlattı:

"Üsküdar'da ikamet eden 24 yaşında bir kadın öğrenciyim. 11 Kasım 2021 tarihinde saat 00.50'de erkek arkadaşımla birlikte Üsküdar Vapur İskelesi'nden evimize doğru yürüdüğümüz sırada, Tarihi Eminönü Kahvecisi isimli işletmede oturmakta olan iki şahsın mekandan kalkıp bize doğru gelerek sokakta sarılmamız ve el ele yürümemizle ilgili hakaret içeren sözlü tacizlerine maruz kaldık."

"Oldukça saldırgan bir tavırla 'Burada camiler var siz burada böyle sarılamazsınız' diyerek hakaret etmeye, 'Siz müslüman değil misiniz' gibi sözlerle bizi taciz etmeye başladılar. Yanıt vermekten olabildiğince kaçındığımız kısa bir münakaşa ardından balıkçılar çarşısına doğru yürüdük. Çarşıya girdiğimiz sırada üçüncü bir şahsın siz kime kafa tutuyosunuz gibi bir söylemle bir anda bizi çekiştirip erkek arkadaşıma kafa atıp yumruklamaya başlamasıyla neye uğradığımızı şaşırdık."

"Şiddeti engellemek amacıyla araya girmeye çalışan ben ve özellikle de erkek arkadaşım bu kişi tarafından darbedilirken iki üç kişinin daha müdahale etmesiyle toplam dört kişinin şiddetine uğramaya başladık. Bağırarak çevreden yardım istemem ve ayırmaya çalışmam üzerine saldırganlardan biri kollarımdan tutarak beni sürüklemeye başladı ve bu sırada erkek arkadaşım diğer 3 kişi tarafından darp edildi."

'EVE GİDERKEN ÖNÜNDEN GEÇİYORUM, GÜVENDE DEĞİLİM'

'Gökçe' isimli Twitter kullanıcısı; olayla ilgili şu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben her gün evime giderken önünden geçtiğim yerde bu adamlar oradayken evime nasıl gideceğimin endişesini taşıyorum. Kendimi asla güvende hissetmiyorum. Haftanın üç günü iş çıkışı saat gece bire gelirken, bu kahvecinin önünden geçerek eve yürüyorum ve korkudan yolumu değiştirmek zorunda kalmayı asla kabullenmiyorum! Biz bu eşkıyaların cesaretlerinin kaynağını çok iyi biliyor, dört bir yandan sokaklara, meydanlara, kampüslere hatta uzanabildikleri ölçüde özel alanlarımıza kadar etrafımızı sarmış, yaşam alanlarımıza her alandan nüfuz ederek baskılarıyla bizleri sindirmeye çalışan bu zihnin yöntemlerinin neler olduğunu çok iyi anlıyoruz. Ne bir kadın olarak üzerimde hak gördükleri ahlaki tahakkümü kabul ediyor ne erkek arkadaşıma ve bana uyguladıkları şiddete susuyoruz! İşletmeci ve çalışanlar ile darp olayına ve sözlü tacize dahil olmuş faillerin tümü hesap verene dek peşlerini bırakmayacağız. Bu süreçte dayanışmanıza, yaşadıklarımızı duyurmanıza ihtiyaç duyuyoruz. "

İFADE VERDİLER

Olayın ardından polisi arayıp durumu bekçilere anlattıklarını söyleyen öğrenci, bu sırada Tarihi Eminönü Kahvecisi'nden çıkan ve işletmeci olduğu düşünülen kişinin kendilerine hakaret ettiğini dile getirdi.

"Ertesi gün polisin kamera incelemesi ve araştırması sonucu saldırganların tamamının bu işletme ve onların mahalleden çevresi olan kişiler olduklarını öğrendik" diyen sosyal medya kullanıcısı, ifadeye gelen kahve çalışanlarından birinin 'niyetim ahlaksızlığı engellemek' dediğini paylaştı.

Öğrenci olayın takipçisini olacaklarını ifade etti.