Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı
Kırşehir'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Özer Çiçek (43) yönetimindeki 06 DMP 667 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve eşi Sevcan Çiçek (37), çocukları 10 aylık Hamza, İbrahim (8) ve Zeynep Çiçek (11) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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