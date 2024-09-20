Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:19

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K. isimli şahıslara yönelik tarihi eser operasyonu yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 141 adet sikke, 1 adet bronz heykel ve 1 adet kolye ucu obje, 1 adet yüzük obje ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken 4 şahıs gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #adıyaman #Jandarma

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