Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:19

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:20

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K. isimli şahıslara yönelik tarihi eser operasyonu yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 141 adet sikke, 1 adet bronz heykel ve 1 adet kolye ucu obje, 1 adet yüzük obje ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken 4 şahıs gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.