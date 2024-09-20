Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 4 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K. isimli şahıslara yönelik tarihi eser operasyonu yapıldı.
Düzenlenen operasyonda 141 adet sikke, 1 adet bronz heykel ve 1 adet kolye ucu obje, 1 adet yüzük obje ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken 4 şahıs gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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