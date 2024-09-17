Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Adıyaman'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli adrese operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 154 gram esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
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