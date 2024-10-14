Tarihi eser operasyonu: 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi
Kocaeli'nde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 260 sikke, hayvan figürlü heykel ve 2 haç tasvirli obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #kocaeli #Operasyon #tarihi eser
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