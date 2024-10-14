Tarihi eser operasyonu: 260 sikke ve 3 obje ele geçirildi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 14.10.2024 - 13:18

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 260 sikke, hayvan figürlü heykel ve 2 haç tasvirli obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.