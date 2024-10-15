Ardahan'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:48

Güncelleme: 15.10.2024 - 08:48

Ardahan’da yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi.

Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.