Ardahan'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Ardahan’da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:48

Ardahan’da yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi.

Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Ardahan #Operasyon #tarihi eser

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