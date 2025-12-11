Tarihi Haliç tersanesi 570 yaşında... İBB Başkanvekili Aslan: 2019’da sıfır olan üretim kapasitesini artırdık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, bir bölümü kentin ilk kamusal çağdaş sanat müzesine dönüştürülen tarihi Haliç Tersanesi’nin 570'inci kuruluş yıldönümü kutlandı. İmamoğlu ve arkadaşlarının Haliç Tersanesi’ni 2019 yılında çürümeye yüz tutmuş halde aldıklarının altını çizen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “2019’da sıfır olan üretim kapasitesini, 2025 itibariyle 67’ye yükselttik. 2019-2025 arasında, 527 geminin bakım ve onarımını yaptık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın temelini attığı Haliç Tersanesi’ne de sahip çıktı, sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm fonksiyonları durmak üzere olan tersanemizde, yeni bir hayat kurduk. 6 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Haliç Tersanesi’ni yaşamla tekrar buluşturduk. Biz aslında Atamızın yadigarlarına sahip çıktık. Bunun için cezalandırılabiliriz ama yolumuzdan dönmeyiz” dedi.

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, bir bölümü kentin ilk kamusal çağdaş sanat müzesine dönüştürülen tarihi Haliç Tersanesi’nin 570'inci kuruluş yıldönümü kutlandı. Kutlama töreninde, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler birer konuşma yaptı. Asıl mesleğinin gemi mühendisliği olduğunu belirten Aslan şunları söyledi:

“BU GEMİYİ ÖYLE YA DA BÖYLE KIYIYA ULAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ”

“Bazı mekânlar, insanın ömrünün boşa geçmediğini anlatır. Burası benim için işte öyle bir mekândır. Buraya her geldiğimde, önünden her geçişimde, üniversite kapısından geldiğim o hali hatırlarım. Stajımı Camialtı Tersanesi ve Haliç Tersanesi’nde yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve stajımı buralarda yaptım. Ben inanırım ki insanlar, gemilerle birlikte bugünkü medeniyetlerin temelini atmışlardır. Bugün uçaklar var, yarın belki başka teknolojiler olacak. Ama o günün şekliyle baktığınızda, büyük bir ulaşım aracı. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ sözleri de denizcilerin cümlelerinden gelir. Çünkü denizde olduğunuz sürece, geminin de mürettebatın da kaderi aynıdır. Yani ‘ya hep beraber ya da hiçbirimiz’ aslında denizlerden çıkmıştır. Geminin içindeki mürettebat, gemiyi kıyıya götürmek zorundadır. Hem kendi hayatı için hem geminin varlığını sürdürmesi için hem de evde bekleyen çocukları ve ailesi için. Tıpkı şu an, benim ve yol arkadaşlarımızın yapmış olduğumuz gibi… Gemi bizlere emanet. Fırtınalardan da geçecek, dalgalarla da boğuşacak. Ama bu gemiyi öyle ya da böyle kıyıya ulaştırmak zorundayız. Ve bunu göreceksiniz ki başaracağız. Buradan aylarca bizden ayrı kalan, Silivri zindanlarında tutulan, geminin kaptanı, İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na selamlarımızı iletmek istiyorum. Onu seviyoruz, onunla yol arkadaşı olduğumuz için mutluyuz. Onun, ecdadın bıraktıklarına sahip çıkmasından dolayı, onunla beraber aynı dönemde yaşamaktan da mutluyuz.

“TÜM FONKSİYONLARI DURMAK ÜZERE OLAN TERSANEMİZDE YENİ BİR HAYAT KURDUK”

Mesele, sadece gemiyi belli bir noktadan diğer noktaya götürmek değildir, ufku da görebilmektir. Ekrem İmamoğlu, ufku görür, yarına bakar ama tarihine de sahip çıkar. İşte bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han'ın temelini attığı Haliç Tersanesi’ne de sahip çıktı, sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm fonksiyonları durmak üzere olan tersanemizde, yeni bir hayat kurduk. 6 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Haliç Tersanesi’ni yaşamla tekrar buluşturduk. Gazhaneleri, Yerebatan Sarnıcı’nı tekrar restore ettik, İstanbullularla buluşturduk. Biz ne yaptık? Ortasından deniz geçen şehre sahip çıktık. Biz ne yaptık? Üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'a sahip çıktık. Biz ne yaptık? ‘Dünya bir ülke olsaydı, oranın başkenti İstanbul olurdu’ denilen İstanbul'a sahip çıktık. Biz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği şehre sahip çıktık. Biz, Peygamber Efendimizin müjdelediği şehre sahip çıktık. Biz Eyüp Sultan Hazretlerinin şurada yattığı şehre sahip çıktık. Biz aslında Atamızın yadigarlarına sahip çıktık. Bunun için cezalandırılabiliriz. Ama yolumuzdan dönmeyiz.

“DEDETAŞ, HALİÇ TERSANESİ TARİHİNİN İLK KADIN GENEL MÜDÜRÜYDÜ”

Tersanemize hayat verdik. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanımız olan Sinem Dedetaş Hanımefendi, Haliç Tersanesi'nde tarihinde ilk kez Şehir Hatları Genel Müdürü olarak bir tersanenin başına geçmiş bir kadın. Hatırlayın 1920’leri, 23’leri… Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün 5 Aralık 1935’te kadına seçme ve seçilme hakkı verdiğini… İşte o gün Atatürk kadına nasıl kıymet veriyorsa, bugün de o yoldan gelen, o nesilden gelen Cumhuriyet çocukları, Ekrem İmamoğlu ve onun yol arkadaşları da buna kıymet veriyorlar. İşte o sebeple bu tersanenin başında ve Şehir Hatları Genel Müdürü olarak bir kadın görevlendirdi Ekrem İmamoğlu. Tüm ekip arkadaşlarımız; kadınlarla beraber, erkekler beraber canla başla, gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bir yandan İBB Miras’ın çalışmalarıyla yeniden hayat bulan tersanemiz aynı zamanda bir üretim merkezi de. Biz sadece binayı ayakta kalması için restore etmedik. Dün atalarımız nasıl burada bir şey üretmişlerse ve katkıda bulunmuşlarsa, bugün aynı şekilde bizler bunu hayata geçirdik ve devam ettireceğiz.

“2019-2025 ARASINDA, 527 GEMİNİN BAKIM VE ONARIMINI YAPTIK”

2019 öncesinde tersanenin çürümeye ter edildiğinin altını çizen Aslan, “2019’da sıfır olan üretim kapasitesini, 2025 itibariyle 67’ye yükselttik. 2019-2025 arasında, 527 geminin bakım ve onarımını yaptık. Hayal kurun; çürümeye bırakılmış bir yer… Birisi geliyor bu topraklarda; tekrar sahip çıkıyor Ata yadigarına ve 6 yılda 527 gemiyi tekrar hayata döndürüyor. Şehir Hatları vapurlarımızın bakımlarını burada yaptık. Paşabahçe, Kızıltoprak ve İsmail Hakkı Durusu vapurları… Sabah işe giden, akşam işten dönen, bazen yalnızca deniz havası almak için binen nice insanı, bu tersanede onardığımız, restore ettiğimiz gemilerle evlerine, gezmek istedikleri, görmek istedikleri insanlarla buluşturan sistemi tekrar hayata geçirdik. Yok olmaya yüz tutmuş, İstanbul’un simgesi olan bu vapurları burada restore ettik. Vapurlarımız seferlerine yeniden başladı. Yalnızca bunlar da değil. İstanbul'da deniz dolaşımına kattığımız 50 deniz taksi ve 9 deniz dolmuşu da Haliç Tersanemizde inşa edildi" dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE İNAN GÜNEY’E TEŞEKKÜR

Aslan, "Gemilerimizi onaracağız. Vapurlarımızı onaracağız. Denizlerimize, daha gelişmiş ve büyük gemileri hizmete sunacağız. İstanbul'un ve Türkiye'nin denizlerden daha faydalanması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Haliç Tersanemizin kurtarılması için canla başla çalışan, başta seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na, tersanemize sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e, tüm seçilmiş ve şu an tutsak olan belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, yol arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Aslan ve Şeneler tarafından 570. yıl pastası kesildi.