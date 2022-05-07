Tarihi Haliç Tersanesi'nde korkutan yangın
Beyoğlu'nda bulunan tarihi Haliç Tersanesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın büyük paniğe neden oldu.
Beyoğlu'nda bulunan tarihi Hariç Tersanesi'nde akşam saat 18.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tersanenin çatısında çıkan yangını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa süre içinde tersaneye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
YANGIN KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜNDÜ
Öte yandan, Haliç Tersanesi'nde meydana gelen yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yangın nedeniyle çıkan dumanın tersaneden yükseldiği ve gökyüzünü kapladığı görüldü.
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