Tarihi ikinci kez değişen Bilim Kurulu toplantısı başladı: Gündemde 'maske' var

26 Nisan 2022 Salı, 12:56

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu.

Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi. Bakan Koca, söz konusu paylaşımı, 16 Temmuz 2020 tarihinde attığı ve "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" notunun yer aldığı tweeti alıntılayarak yaptı.

'HAYIRLI KARARLARI ÇARŞAMBAYA BIRAKMAYALIM'

Bakan Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini sosyal medyadan açıklamıştı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" sözlerine yer vermişti.

Bilim Kurulu son olarak 2 Mart’ta toplanmıştı.

MASKE KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

DAHA ÖNCE 27 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da yapılması planlanan toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

Son olarak ise toplantı 26 Nisan'a çekildi.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.