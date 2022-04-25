Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını duyurdu.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor” ifadelerini kullandı.
TOPLANTI 20 NİSAN’DA YAPILACAKTI
Bakan Koca, 20 Nisan’da yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurmuştu.
Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart’ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti” demişti.
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