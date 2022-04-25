Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu bugün toplanıyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 23:33

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI 20 NİSAN’DA YAPILACAKTI

Bakan Koca, 20 Nisan’da yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurmuştu.

Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart’ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti” demişti.