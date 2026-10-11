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Tarihi kalede kaçak kazıya suçüstü: Çok sayıda ekipman ele geçirildi!

Tarihi kalede kaçak kazıya suçüstü: Çok sayıda ekipman ele geçirildi!

11.10.2026 09:18:00
Güncellenme:
ANKA
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Tarihi kalede kaçak kazıya suçüstü: Çok sayıda ekipman ele geçirildi!

Van'ın Çaldıran ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak define kazısı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak kazılara yönelik çalışma yürüttü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Çalışmalar kapsamında, 10 Ekim 2026 tarihinde Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’ndeki Arabızengi Kalesi birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, H.Y. (52) ve T.A. (42) isimli 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve beraberlerinde yapılan aramalarda, kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen 1 monitörlü kanal görüntüleme cihazı, 1 yılan kamera, 1 kanal açma makinesi, 8 kanal açma borusu, 2 boru anahtarı, 5 matkap delme ucu, 1 elektrikli matkap, 1 şarjlı matkap, 2 yedek matkap bataryası ve 2 batarya şarj cihazı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #Define #Van

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