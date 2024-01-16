Tarihi köprüden aşağı düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bursa’da tarihi köprünün taş duvarlarının üzerinde yürürken düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı üzerinde 16 yaşındaki R.H. tarihi Irgandı Köprüsü’nde taş duvarlarına yürümek için çıktı.
Kız çocuğu bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden aşağı düştü. Olayı gören çevredekiler, kızın yardımına koşarken, durum 112 ekibine de bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırıldı.
Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 16 yaşındaki çocuğun, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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