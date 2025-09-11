Tarihi Sinop Cezaevi’nin restorasyonu tamamlandı

Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin ‘Aldırma Gönül’ şiirini kaleme aldığı, edebiyatın ve siyasetin iz bırakan isimlerinin yıllarca anısını taşıdığı Sinop Tarihî Cezaevi, restorasyon sürecinin ardından müzeye dönüştü. Avrupa Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yaşama geçirilen proje, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas ile pek çok milletvekili ve davetlinin katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Müzede, zincir detayları, hücreler, projeksiyonla yansıtma yöntemiyle hazırlanmış canlandırmalar ve Sabahattin Ali’nin koğuşu yer aldı. Cezaevinin avlusu da çeşitli düzenlemelerle yurttaşların gezisine sunuldu. Osmanlı zamanında koğuş detayları, cumhuriyet zamanında mahkumların kaldığı koğuşlar çeşitli öğelerle canlandırıldı. Zamanın hücre cezası alan biri için ne kadar anlamsızlaştığı ise saat dolu bir odayla anlatıldı.

‘YAŞAYAN BİR MEKAN OLSUN İSTİYORUZ’

Vilčinskas, yaptığı konuşmada projenin detaylarını açıklayarak, “Bu müzenin sadece bir hafıza mekânı değil; yaşayan bir mekân olmasını istiyoruz. Yerel ve uluslararası toplulukların ve sivil toplumun konserler, sergiler, atölyeler ve sohbetler için bir araya geldiği bir yer. Gençlerin tarihten ilham aldığı, sanatçıların eser üretebildiği, vatandaşların mirasın gerçekten kendilerine ait olduğunu hissedebildiği bir mekân. Avrupa Birliği bu yolculukta Türkiye’nin yanında olmaktan gurur duyuyor” dedi.

‘YALNIZCA MÜZE OLARAK KALMAYACAK’

Bakan Ersoy ise, ünlü yazar Sabahattin Ali’nin yanı sıra, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı’nın da bir dönem bu cezaevinde bulunduğunu anımsattı. Ersoy, “Sinop halkının da gönülden sahiplendiği bu mekân, yalnızca bir müze olarak kalmayacak. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak” ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler törenin ardından müzeyi gezerek bilgi aldı.