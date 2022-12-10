Tarihi yapının siluetini bozan o yurt yıkıldı
Van’ın Gevaş ilçesindeki 700 yıllık Selçuklu eseri Halime Hatun Kümbeti’nin arkasına, 2007 yılında inşa edilen 4 katlı yurt binası için ağustos ayında yıkım karar çıktı. Kümbetin siluetini bozan ve depremde hasar gören bina, iş makineleriyle yıkıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinin önemli tarihi yerlerinden Selçuklu Mezarlığı ve yanındaki Saltuklu Beyi Melik İzzeddin tarafından 1335'te kızı Halime Hatun için yaptırılan kümbetin hemen arkasına 2007 yılında inşa edilen liseye ait 4 katlı yurt binası, tarihi dokuya görüntü açısından zarar verdi.
Halime Hatun Kümbeti’nin siluetini bozan ve Van depremlerinde hasar gördüğü için uzun süredir kullanılmayan bina için ağustos ayında yıkım kararı çıktı. Kararın ardından geçen günlerde bina, iş makineleriyle yıkıldı.
YURDUN YIKILMASI HERKESİ MUTLU ETTİ
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, "Bu yurt 2007 yılında inşa edilmişti. Selçuklu kümbetinin siluetini olumsuz yönde etkilemekteydi. Kirli bir görüntüye neden olmaktaydı. Bu konudaki rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlarımız vardı. Ve yurdun yıkımı için karar alındı ve yıkımına başlandı. Toplumda ciddi anlamda memnuniyet oluşturdu. Kadim bir kültürün mirasını teşkil eden Halime Hatun kümbetinin bu çirkin görüntüden kurtulması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Burası her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan. Böyle bir değere sahip olan bir yerin bu çirkin görüntüden kurtulmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.
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