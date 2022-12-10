Yurttaşlar imar planlarının iptali için dava açtı: 'Şahintepe bizimdir, bizim kalacak'
İmar transferiyle Kanal İstanbul güzergahındaki evlerinden gönderilmek istenen Başakşehir Şahintepe mahallesindeki yurttaşlar, dün 2020 imar planlarına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne giderek dava açtı.
Yaklaşık 150 yurttaşın ayrı ayrı açtığı davanın öncesinde mahkemenin önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Yurttaşlar, “Şahintepe bizimdir, bizim kalacak” sloganları attı.
Mahalle sakinlerinden Cengiz Tokmak ve Kübra Altay okudukları basın açıklamasında, “Dişimizden, tırnağımızdan arttırarak oluşturduğumuz birikimlerle yaptığımız evlerimiz üzerinde ikinci, üçüncü şahıs veya kurulmar istediği gibi at koşturamayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğu ve adalete gündeiğimizi bildirmek isteriz” denildi.
Ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Son olarak ‘Şahintepe’de bazı gruplar halkı yanlış bilgilendiriyor. Bu gruplara itibar etmeyin’ diyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na bir kere daha hatırlatıyoruz. Biz ne grubuz, ne de sizin müşteriniziz. Biz halkız ve yıllardır Şahintepe’de tapulu arsalarımızda vergilerimizi ödeyerek yaşamaya devam ediyoruz”
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