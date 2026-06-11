Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu! 4 damarı değiştirildi

Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle ameliyat oldu
Edinilen bilgilere göre Papuççuoğlu’nun nisan ayında yapılan rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyat kararı alındı.
4 DAMAR DEĞİŞTİRİLDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, A.B.İ. dizisinde rol alan usta oyuncunun, çekimlerin tamamlanmasının ardından Bodrum’da hastaneye yattığı öğrenildi.
Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen bypass ameliyatında Tarık Papuççuoğlu’nun 4 damarının değiştirildiği aktarıldı. Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ameliyatın ardından taburcu edilen usta oyuncunun şu anda evinde istirahat ettiği, yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği ifade edildi.