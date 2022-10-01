Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında, neden öldü?
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında, neden öldü?
İzmir'de 16 Kasım 1957 tarihinde dünyaya gelen Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan usta oyuncu, burada bir yıl opera okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçti.
Tarık Ünlüoğlu, yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosundaki görevinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan Ünlüoğlu, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyyvah Eyvah 2", "Sümela'nin Sifresi: Temel", "Berlin Kaplani", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile "Kurtlar Vadisi" dizi ve filmlerinde de rol aldı.
Kendine özgü karakteristik bir sese sahip olan Tarık Ünlüoğlu, dublaj işleri yaparak birçok karaktere de ses oldu. 2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı.
Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde oynadığı 2014'te "Eyyvah Eyvah 3" filminin kadrosunda yer alan sanatçı, yine aynı yıl "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.
TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI
Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı oldu. Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte olduğu Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.
TARIK ÜNLÜOĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019'da, bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 68 yaşında hayatını kaybetti.
TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER
1983 Kurt ve Kuzu
2001 Nasıl Evde Kaldım
2003-2004 Kurtlar Vadisi
2005-2007 Gümüş (dizi)
2006 Bebeğim Adem Köroğlu
2007 Benden Baba Olmaz
2008 Dalgakıran
2008-2010 Benim Annem Bir Melek
2011-2013 Avrupa Avrupa
2014 Bir Yusuf Masalı
2014 Ah Neriman
2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 Kabadayı
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2012 Berlin Kaplanı
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela
2018 Bal Kaymak
2018 Hedefim Sensin
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