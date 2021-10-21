Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Tilköyü yakınlarında tarım işçilerini taşıyan Hüseyin K. yönetimindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 12 tarım işçisi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’ten baldız fetvası
- AKP'de büyük kavga!
- Millet İttifakı genişliyor
- LPG’ye bir zam daha
- Özdemir Bey’in cenazesindeki pankartlar
- Bahçeli, Erdoğan'a ne mesaj vermek istiyor?
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- MB'nin kararı sızdırıldı mı?
- İBB'nin KYK yurdu yardımına bakanlık engeli!
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber