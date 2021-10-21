Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İHA
21 Ekim 2021 Perşembe, 15:16
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Tilköyü yakınlarında tarım işçilerini taşıyan Hüseyin K. yönetimindeki 64 AAZ 633 plakalı minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 12 tarım işçisi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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