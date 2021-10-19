Kırklaeli'nde seyir halindeki işçi servisi alev aldı
Kırklareli’nde 30 işçinin bulunduğu otobüs seyir halinde alev aldı.
Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde N.K. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan 39 ABR 113 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Şoför N.K. aracı hemen sağ tarafa çekip 30 işçiyi aşağı indirdikten sonra yangın tüpüyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken otobüsün yakınında bulunan araçların dış kaplamaları zarar gördü.
Öte yandan otobüs kullanılmaz hale geldi.
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