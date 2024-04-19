Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 hafif yaralı
Hatay’da tarım işçilerini taşıyan minibüs yol kenarına devrildi, kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.
Feci kaza, Kırıkhan-Reyhanlı yolunda meydana geldi.
Tarım işçilerini taşıyan Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araçta bulunan tarım işçileri ve şoför yaralandı.
Hafif şekilde yaralanan 14 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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