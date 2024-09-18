Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.
Alaşehir-Denizli kara yolu Çataltepe mevkiinde römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Alaşehir #İşçi #römork #tarım işçileri
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