Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrildiği kazada, 11 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 17:14

Alaşehir-Denizli kara yolu Çataltepe mevkiinde römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Alaşehir #İşçi #römork #tarım işçileri

İlgili Haberler

Ali Sabancı tekne kazasını anlattı: Başhekime ilk sorusu bu olmuş!

Ali Sabancı tekne kazasını anlattı: Başhekime ilk sorusu bu olmuş!
Yaşlı çifti kaza ayırdı: Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Yaşlı çifti kaza ayırdı: Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Artan askeri araç kazaları Meclis’te

Artan askeri araç kazaları Meclis’te
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler