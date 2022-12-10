Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1'i ağır, 35 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde arkasındaki iki römork bulunan tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi. Kazada, 1'i ağır, 35 işçi yaralandı.

DHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:56
Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1'i ağır, 35 yaralı
Abone Ol google-news

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 13.00 sıralarında Bağtepe Mahallesi Büngüş mevkisinde, Özay Kayhan yönetimindeki arkasında iki römork bulunan traktör, devrildi.

Kazada, römorklarda yolculuk yapan 35 tarım işçisi, araziye savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılardan bazıları ambulansla, bazıları ise otomobillerle Kozan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana traktör tarım işçisi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler