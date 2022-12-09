Muğla’da iş cinayeti! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

09 Aralık 2022 Cuma, 19:42

Turgutreis Mahallesi’nde bir inşaatta taş ustasılığı yapan Taylan Pay, iskeleyi söktüğü sırada iskele demiri elektrik teline temas etti. Akıma kapılarak bulunduğu yerden zemine düşen işçi Pay, ağır yaralandı.

Yaralı işçinin yardımına çalışma arkadaşları koştu. Arkadaşlarının bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Pay, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pay, yaşamını yitirdi.

Taylan Pay’ın cenazesinin havayolu ile önce İstanbul’a, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Van’a gönderileceği belirtildi. Öte yandan, Taylan Pay’ın geçtiğimiz aylarda nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.