Tarım Kredi marketinde yöneticilere milyonlar ödenmiş
Muhalefetin, ‘AKP iktidarının çiftliği gibi oldu’ eleştirisi yönelttiği Tarım Kredi Birlik’in 23 kişiden oluşan üst yöneticilerine geçen yıl tam 2 milyon 627 bin 968 TL ödendi. Şirketin zararı ise 58 milyon 263 bin TL oldu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kalite ve fiyat noktasında gayet uygun” dediği Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş’nin 2021 yılına yönelik denetimi tamamlandı. Bağımsız denetim şirketince gerçekleştirilen denetimler, şirketin üst düzey yöneticilerine ödenen ve bilançolara "fayda" olarak yansıtılan tutarı gösterdi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, denetimler kapsamında Tarım Kredi Birlik’e yönelik finansal tablolar hazırlandı. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri kapsayan tablolarda, şirket yönetimine sağlanan faydalar da yer aldı.
MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ
Rapora göre, şirkette görev yapan üst düzey yöneticilere ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım giderleri çerçevesinde 2021 yılında toplam 2 milyon 627 bin 968 TL ödendi. 2021 yılında yapılan 2,6 milyon TL’lik ödemeden yararlanan üst düzey yöneticilerin toplam sayısının ise 23 olduğu bildirildi. Şirketin üst düzey yönetim kadrolarında yer alan isimlerin 13’ü yönetim kurulu üyelerinden, 10’u ise genel müdürler ve yardımcılarından oluşuyor.
YÜZDE 45 ARTIŞ
Tarım Kredi Birlik yöneticilerine 2021 yılında yapılan ödemelerin toplamı 2020 yılına göre yüzde 45 arttı. Şirketin 58 milyon 263 bin 61 TL zarar açıkladığı 2020 yılında yöneticilere 1 milyon 806 bin 519 TL ödendi.
İlgili Haberler
- Erdoğan ‘gayet uygun’ demişti: Tarım Kredi marketinde zamlar yüzde 100'ü aştı
- Yeni Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın üç maaşlı çıktı
- Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara borçlu çiftçiler 11 Ocak'ta Ankara'ya gelecek: "Bizi dinleyin, üretmek istiyoruz"
Video Haberler
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuva
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
- Pinhani konseri sırasında kavga çıktı
- Fenomen Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı
- Ukrayna'dan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama
- Hırsızlık şüphelisi çatıda mahsur kaldı, ortalık karıştı
- Motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar
- Süper gelgitler başladı: Uzmanından 'deprem' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Sinop’ta Ramazan öncesi pide ve ekmek fiyatları
- Fatih Terim'den Özkan Sümer'e anlamlı sözler
- Kuzey Yarımküre'nin yeni permafrost haritası çıkarıldı
- Emekliler Derneği yöneticilerine tefecilikten gözaltı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Madrid Belediyesi, şehrin anahtarını Putin'den geri aldı
- Çiftçilerden Kılıçdaroğlu'na traktörlü karşılama
- Sarıyer'de TIR ağaca çarptı; yol trafiğe kapandı
- Will Smith'in eşi Jada Pinkett'dan ilk açıklama
- Soyer: Toprağın bereketine tekrar dönmemiz lazım