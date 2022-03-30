Tarım Kredi marketinde yöneticilere milyonlar ödenmiş

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:17

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kalite ve fiyat noktasında gayet uygun” dediği Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş’nin 2021 yılına yönelik denetimi tamamlandı. Bağımsız denetim şirketince gerçekleştirilen denetimler, şirketin üst düzey yöneticilerine ödenen ve bilançolara "fayda" olarak yansıtılan tutarı gösterdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, denetimler kapsamında Tarım Kredi Birlik’e yönelik finansal tablolar hazırlandı. 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri kapsayan tablolarda, şirket yönetimine sağlanan faydalar da yer aldı.

MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ

Rapora göre, şirkette görev yapan üst düzey yöneticilere ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım giderleri çerçevesinde 2021 yılında toplam 2 milyon 627 bin 968 TL ödendi. 2021 yılında yapılan 2,6 milyon TL’lik ödemeden yararlanan üst düzey yöneticilerin toplam sayısının ise 23 olduğu bildirildi. Şirketin üst düzey yönetim kadrolarında yer alan isimlerin 13’ü yönetim kurulu üyelerinden, 10’u ise genel müdürler ve yardımcılarından oluşuyor.

YÜZDE 45 ARTIŞ

Tarım Kredi Birlik yöneticilerine 2021 yılında yapılan ödemelerin toplamı 2020 yılına göre yüzde 45 arttı. Şirketin 58 milyon 263 bin 61 TL zarar açıkladığı 2020 yılında yöneticilere 1 milyon 806 bin 519 TL ödendi.