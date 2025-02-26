Tarım Orman-İş Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Patara’daki mücadelesini sürdürüyor

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:25

Güncelleme: 26.02.2025 - 14:32

Antalya’nın Kaş ilçesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde olan Patara Plajı, yıllardır kum çalınmasıyla gündeme geliyor. Türkiye’nin en uzun plajı olmasıyla da bilinen Patara, endemik bitkilerin de yaşam alanı olarak geçiyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla, köylere rüzgarla kum taşınmasının önüne geçilmesi amacıyla ağaçlandırma çalışması yapılan bölgeden çalınan kumun gündemdeki etkisi sürüyor. 2021’de, söz konusu bölgeden yaklaşık 2 milyon metreküp, yani 2 bin 186 kamyon kum çalındı. Olayı yargıya taşımak için tutanak tutmak isteyen muhafaza memuru Umut U., süreç boyunca iki kez görevinden alındı. Dönemin Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, o süreçte başlattığı mücadeleyi hâlâ sürdürüyor.

BİR GARİP İHALE

Olaya ilişkin açılan davalar sonucunda, çalınan kumlara el konuldu. Kumların alındığı yere geri bırakılması gerekirken, 2022 yılında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kumların ihalesi yapıldı. İhalede ise dikkat çeken detaylar yer aldı. 2 milyon metreküp olan kum, ihalede 400 metreküp olarak gösterildi. İhaleye çıkılırken malın ismi ise kum değil, çürümüş ağaçların oluşturduğu toprak, yani “humus” adıyla satışa sunuldu. İhale ise, suçlanan kişinin damadı aracılığıyla yine aynı kişiye verildi. Durmuş, ihaleyi, “‘Patara’nın kumunu sattılar’ denmemesi için böyle oldu” diyerek açıkladı.

''O ZAMAN ONA İTİBARLI HIRSIZ DERİZ''

Tarım Orman-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Şükrü Durmuş, kumu çalan kişiye yönelik ‘hırsız’ ifadesini kullandığı için kendisine açılan davanın bugün 5’inci duruşmasına katıldı. Duruşma esnasında yaşananları Cumhuriyet’e anlatan Durmuş, davacının avukatlarının “Bizim müvekkilimiz itibarlı bir iş insanıdır. Şükrü Durmuş, müvekkilimize ilişkin ‘hırsız’ ifadesini kullanarak itibarını zedelemiştir. Köyde bulunan herkes, müvekkilimize hırsız demektedir” dediğini söyledi. Durmuş, söz konusu ifadelere yönelik yaptığı savunmasında ise “O zaman kendisine bundan sonra itibarlı hırsız deriz” ifadelerini kullandığını belirtti. Duruşma, 1 Temmuz 2025’e ertelendi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Durmuş, “Esas sorun, bu kurumu yöneten yöneticilerin zafiyetidir. Yani, daha önce çalınan ve savcılık tarafından müsadere edilen kumlar ne yazık ki Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hem onda bir kadarı kayda alınarak humus diye ihale edilmiş hem de kumları çalana adrese teslim satılmıştır. İşte zafiyetin büyüğü burasıdır. Kurumu koruması gerekenler, kurumun bütün değerlerini yok eden bir anlayışa sahiptir. Bizler bunun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.