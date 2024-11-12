Bugün Patara’nın kurtuluş günü

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:08

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:08

1990 yılında Çevre Özel Koruma Bölgesi ilan edilen Patara’da yeni yapılaşmalara zemin hazırlayacak 1/ 25.000 ölçekli nazım imar planının yürütmesinin durdurulması için TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı açtığı davayı kazandı.

MAHKEME PLANI KAMU YARARINA UYGUN BULMADI

Antalya 4. İdare Mahkemesi, imar değişikliğini açıklayan raporun detaylı olmadığına, plan değişikliği gerekçelerinin somut olarak ortaya konulmadığına, sosyal donatı alanlarının uygun yüz ölçümüne sahip olmadığına, plan değişikliği yapılan alanlarda alt ölçek planlarını yönlendiren açıklamaların bulunmadığına, bu nedenle alt ölçek planlarda karar alınırken belirsizliklerin oluşabileceğine, resmi kurum alanlarında yapılan değişikliklerde ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığına ve teknik hususların açıklaması bakımından yeterli olmadığına dayanarak planın yürütmesini durdurma kararı verdi. Planın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararın uygun olmaması nedeniyle hukuka aykırılığına hükmetti.

PLANA 2 YILDIR İTİRAZ EDİLİYORDU

Bölgedeki yapılaşmayı artıracak “’1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ ilk olarak 18 Mart 2022’de askıya çıkartılmış, bölge halkının, çevre derneklerinin ve meslek odalarını itirazları sonucu 25 Ocak 2023’te tekrar askıya çıkartılmıştı. İkinci kez askıya çıkartılan plana da yapılan 3 itirazın bir kısmı kabul edilmiş, bir kısmı reddedilmişti. Plan 5 Haziran 2023’te tekrar askıya çıkartıldı. Plana, Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi Eylül 2023’te dava açmıştı. Açılan dava için atanan bilirkişi heyeti Nisan ayında bölgedeki keşfini tamamlamış, mahkemeye sunmuştu.