Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi mesleklerde personel alımı yapacak?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:57

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:57

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa personel alımı yapılacağını açıkladı. Yumaklı, bakanlığa 7 bin 158 personel alımı yapılacağını duyurdu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HANGİ MESLEKLERDEN ALIM YAPACAK?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa personel alımına ilişkin soruya karşılık, "982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır." ifadesini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı personel alımını ilişkin ayrıntıları henüz açıklamadı. Açıklamanın bakanlığın resmi internet sitesinden yapılması bekleniyor.





