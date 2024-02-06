Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı KPSS tercih başvuru ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yayınlanan ilana göre 2024 yılında 1443 destek personeli, 1088 büro personeli, 982 ziraat mühendisi, 652 veteriner hekim, 487 şoför, 162 Orman Muhafaza memuru, 155 koruma ve güvenlik görevlisi ile beraber 1500 tarım işçisi alımı gerçekleşecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları neler?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına
göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS 2024/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini 31 Ocak- 7 Şubat 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE TOPLAM KONTENJAN
DESTEK PERSONELİ 1443
BÜRO PERSONELİ 1088
ZİRAAT MÜHENDİSİ 982
VETERİNER HEKİM 652
ŞOFÖR 487
GIDA MÜHENDİSİ 193
ORMAN MUHAFAZA MEMURU 162
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 155
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 107
ORMAN MÜHENDİSİ 81
LABORANT 56
BİOLOG 33
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 18
HARİTA MÜHENDİSİ 15
KİMYA MÜHENDİSİ 14
İNŞAAT MÜHENDİSİ 6
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 6
GEMİ ADAMI 2
1500 TARIM İŞÇİSİ
En Çok Okunan Haberler
-
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sert yanıt
- Ünlü oyunculara 'belediye' şoku!
- Türkiye analizi: 'Son 10 yılın zirvesini görecek'
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- AKP'nin valiliğinde ‘etkinlik’ paniği!
- ‘Pudra şekeriyle’ yanıt geldi!
- Kral 3. Charles'a kanser teşhisi kondu!
- İstanbul'daki müzisyen cinayetinde yeni ayrıntılar