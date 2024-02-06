Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:49

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:49

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. KPSS-2024/4 tercih kılavuzuyla sürecin ayrıntılarına yer verildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına

göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2024/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 31 Ocak- 7 Şubat 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Şubat 2024 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE TOPLAM KONTENJAN

DESTEK PERSONELİ 1443

BÜRO PERSONELİ 1088

ZİRAAT MÜHENDİSİ 982

VETERİNER HEKİM 652

ŞOFÖR 487

GIDA MÜHENDİSİ 193

ORMAN MUHAFAZA MEMURU 162

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 155

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 107

ORMAN MÜHENDİSİ 81

LABORANT 56

BİOLOG 33

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 18

HARİTA MÜHENDİSİ 15

KİMYA MÜHENDİSİ 14

İNŞAAT MÜHENDİSİ 6

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 6

GEMİ ADAMI 2

1500 TARIM İŞÇİSİ