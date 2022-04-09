Tarım ve Orman Bakanlığı'na atama: Pakdemirli'yi tamamen sildi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 10 Temmuz 2018’de atanan Bekir Pakdemirli, 4 Mart 2022’de “görevden affını isteyenler” kervanına katıldı. Yerine de eski AKP milletvekili Vahit Kirişci atandı. Kirişci’nin göreve gelmesinden yaklaşık 1 ay sonra dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dört bakan yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Geçtiğimiz günlerde ete yüzde 48 oranında zam yapan Et ve Süt Kurumu’nun Genel Müdürü Osman Uzun da koltuğunu yitirmişti.

ESKİ ORTAĞININ KARDEŞİ

Görevden alınan yardımcıların yerine hemen aynı kararnameyle yeni atamalar yapıldı. Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider yeni bakan yardımcıları oldu. Nihat Pakdil, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu. Bakanlıkta genel müdür, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Pakdil, müsteşar yardımcılığı da yapmıştı. Pakdil aynı zamanda eski AKP milletvekili Nevzat Pakdil’in de kardeşi. TBMM Başkanvekilliği de yapan Pakdil ile Bakan Kirişci’nin Londra’da da ofisi bulunan NewBridge adındaki danışmanlık firmasında ortak oldukları Bakanlık kulislerinde konuşuluyor.

Kirişci bakan olduktan sonra şirket yönetiminden ayrıldı. Ancak Pakdil yönetici ortak ve CEO Yardımcısı olarak duruyor. Şirketin diğer yöneticileri eski AKP milletvekili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yapan Ali Rıza Alaboyun ile yine eski AKP milletvekili olan Mehmet Erdoğan. Bakanlık kulislerinde, “Bakanın eski ortağı olan Nevzat Pakdil’in kardeşi Nihat Pakdil bakan yardımcısı olarak atandı. Ancak yeni bakan yardımcıları içerisinde tarımla ilgili olan tek isim de yine Nihat Pakdil. Diğer isimlerin tarımla, ziraatla hiçbir ilgisi yok” yorumları yapılıyor.

FETÖ ELEBAŞIYLA FOTOĞRAF

Yeni bakan yardımcısı Ebubekir Gizligider, daha önce AKP’den Nevşehir Milletvekilliği yapmıştı. Sonrasında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı. Gizligider, Hukuk Fakültesi mezunu. Bu arada İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı, Muğla Milletvekili Metin Ergun, dün Ebubekir Gizligider’in FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ergun, “Yeni Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider. Hiç de gizli gitmemiş, oldukça aleni gitmiş” paylaşımını yaptı.

İbrahim Yumaklı ise GÜBRETAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. İşletme bölümü mezunu olan Yumaklı daha önce El Cezire’de çalıştı, Cine 5 Genel Müdürlüğü yaptı, Anadolu Ajansı’nda da uluslararası oparasyonlar direktörlüğü görevlerini yürüttü.

Veysel Tiryaki de 2004’te AKP’den Ankara Altındağ Belediye Başkanı seçilmişti. Üç dönem boyunca bu görevde bulundu. Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Hacettepe Teknokent’in Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.