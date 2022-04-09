Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı kararnamesi: Bakan yardımcıları görevden alındı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Sahte belge, eksik ölçüm, değerinin çok altında satılan orman varlıkları... Milyonlarca dolarlık bir rant paylaşımı...

Ege ve Akdeniz’de yüz binlerce hektar ormanlık alanı yok eden yangınların ardından yaşanan yolsuzluk selini yazdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı kararnamesi ile dört bakan yardımcısını görevden aldı. Orman Bakanlığı’nda, bakan yardımcılarının odalarında evrak araması yapıldı. Soruşturma ile ilgili henüz bir açıklama yok...

Bugün “orman vurgunu” yazı dizimizdeki dördüncü gün...

Türkiye yanan ormanlarına ağlarken yangınların ranta ve yağmaya nasıl dönüştüğünü ayrıntıları ile yazdık... Yanan alanlardaki milyonlarca ağacın adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildiğini, tahsisler yoluyla Türkiye’nin ormanlarının Avrupa’ya peşkeş çekildiğini, dünya ormanlarının tahrip edilmesine tepki olarak kurulan Orman Yönetim Konseyi’nin Türkiye’deki uluslararası şirketlere usulsüz sertifikalar verdiğini belgeleriyle kamuoyuna duyurduk.

Dün gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ormana bakan dört bakan yardımcısını Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin’i görevden aldı. Odalarında arama yapılan bakan yardımcıları ile ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.

HESAPLAMA DIŞI

Yazı dizimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından birine ışık tuttuk... AKP iktidarı, orman yangınlarını bile ranta dönüştürmeyi, yandaşları zengin etmeyi başarmıştı! Yangınların ardından, tomruk, telefon-maden direkleri, kabuklu-kabuksuz kâğıtlık, sanayi ve yakacak odun gibi milyarlarca lira tutan “orman ürünü” değerinin çok altında satıldı.

Türkiye geçtiğimiz yıl orman yangını cehenneminin şokunu yaşarken yanmış alanlar hızla yandaşlara aktarıldı... Adına, “orman emvali” denilen odun, direk, kereste gibi ürünlere dönüşen orman değerlerinin satışında büyük vurgun yapıldı.

Metreküpü 2.500 TL olan tomruk, 1.600 TL olan telefon direği, 1.500 TL olan kâğıtlık oduna rağmen milyonlarca metreküp emval, ortalama 100 TL’den satıldı. Uzmanlara göre yanan orman alanlarındaki 20 milyon metreküp emval, 13 milyon olarak hesaplanıp yandaşlara pay edildi.

Yani 7 milyon metreküp orman değeri “hesaplama dışı bırakılarak” yandaş şirketlere bedelsiz olarak aktarıldı...

40 MİLYONLUK KESİM

Orman yangınlarından etkilenen alanlarda bulunan milyonlarca ağacı yandaşlara veren ve yüzlerce milyon dolar rant yaratan AKP, tahsisler yolu ile de Türkiye’nin ormanlarını Avrupa’ya peşkeş çekiyor. Yılda 10 milyon metreküp üretim planlanan ormanlarımızdan 40 milyon metreküp ağaç kesiliyor! Kesimden elde edilen ürünleri Orman Bakanlığı’ndan ucuza alıp yüksek fiyattan pazarlayanlar AKP’ye yakın ayrıcalıklı, çokuluslu şirketler... Yalnızca tek bir firma Avrupa’nın MDF ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor.

Dünyada orman yağmasına karşı kurulan FSC Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) Türkiye’de standartlara uymayan ormancılık faaliyetlerini görmezden geliyor, işçi ölümleri ve aşırı kesime rağmen “temiz ve güvenli” üretimi simgeleyen belgeyi ülkemizde iş yapan çok uluslu şirketlere verebiliyor...

VURGUN MODELİNİN ‘KÜÇÜĞÜNE’ OPERASYON!

Henüz yazı dizimizin mürekkebi kurumadan ortaya çıkardığımız vurgun modelinin “küçüğü” Muğla Dalaman’da kendini gösterdi.

Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 25 kişi bir operasyonla gözaltına alındı. Sanıkların, orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği, kesimi yapılan 4 bin çam ağacının ise satılıp parasının paylaşıldığı ortaya çıktı!

Muğla’da jandarmanın dört ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından yapılan operasyonda Fethiye’de 17 saatte söndürülen orman yangın alanının büyüklüğü 1380 hektardı. Ancak sanıklar bu alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdi. Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile işbirliği yapılarak çeşitli illerde satılıp parasının paylaşıldığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları iddialar arasında... Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu ifade ediliyor.

Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Dalaman Orman İşletme Müdürü Mutlu’nun serbest bırakılmasına itiraz etti.

BAKANLIK SUS PUS! ORMAN YOLSUZLUĞU TÜRKİYE’Yİ SALLADI

SORUYORUZ: NEDEN?

AKP’nin yanan orman alanlarını bile fırsata çevirip yandaşlara milyonlarca dolar rant aktardığı haberimiz Türkiye’yi sarstı. Orman Bakanlığı ve kurum yetkilileri suskunluğa gömüldü.

- Yanan orman alanlarından kaç milyon metreküp ağacı sattınız?

- Neden büyük firmaları kayırıp orman köylülerini dışladınız?

- Metreküp değeri 2.500 ile 5.000 TL arasında olan orman emvalini neden 100 TL ortalama fiyattan sattınız?

- Yanan orman alanlarındaki metreküp miktarını neden 7 milyon metreküp düşük hesapladınız?

- Orman tahsisleri neden hep aynı firmalara veriliyor? Planlanan tahsisin 4 katı ormanı hangi gerekçe ile çokuluslu şirketlere verdiniz?

- Son 10 yılda ormanlarımızdaki ağaçların ortalama çapı 80 cm’den 20-25 cm’lere düştü. Neden ormanların geleceğini yok ediyorsunuz?

- Tahsislerde orman emvalini neden yarı fiyatına veriyorsunuz? Neden ihale yapmıyorsunuz? Orman köylüsünü ve kooperatifleri neden tahsislerin dışında tutuyorsunuz?

- Vahşi kesim ve üretim sisteminiz ormanları yok ederken yandaşları zengin ediyor. Korumanız gereken ormanlarımıza neden kıyıyorsunuz?

- Türkiye’nin ormanları Avrupa’nın hammadde kaynağı mıdır? Neden ormanda yaşamın devamını sağlayan planlamanın çok üzerinde kesim yaptırıyorsunuz?

- SÜRECEK -