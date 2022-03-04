Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişçi'nin Kemal Öksüz ile fotoğrafı yeniden gündemde

04 Mart 2022 Cuma, 10:48

İstifa eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Karar, gece yarısı AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kirişçi'nin, Bekir Pakdemirli'nin yerine atanmasının ardından FETÖ imamı Kemal Öksüz ile çekilmiş bir fotoğrafı tekrar gündeme geldi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında konuya ilişkin daha önce yayımlanan bir haberi alıntılayarak, "Yeni Tarım Bakanı FETÖ imamı Kemal Öksüz’le ABD'de! Bu da farklı çıkmadı" ifadelerine yer verdi.





Söz konusu fotoğraf, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın kendisine ait internet sayfasında ortaya çıkmış, tartışmalara neden olmuştu.

ABD'nin Arkansas eyaletinde çekilen fotoğrafta, Kirişçi ve Ataş'ın yanı sıra eski bakan Nurettin Canikli ve başka vekillerin de yer aldığı görülmüştü.

Ataş'ın internet sitesinde, fotoğrafla birlikte haber metni de yer almıştı.

2010 tarihli "ABD'deki Türk Toplumuyla Görüşme" başlıklı metinde, şu ifadeler yer alıyor:

“TBMM heyetinin ABD'deki ikinci durağı Arkansas Eyaleti'nin başkenti Little Rock'ta oldu. Burada Türk milletvekilleriyle eyaletin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne, AK Parti Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk katıldı.”