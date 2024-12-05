Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yönetmeliğe aykırı hareket: 13 ekipmandan 6’sı satışa sunulmadı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:22

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışan yurttaşlara ayni olarak verilmesi gereken giyim yardımı yönergeye aykırı olarak ‘giyim kartıyla’ teslim edildi. Giyim kartı ise yalnızca tek bir internet sitesinde geçiyor. İnternet sitesinde, edinilmesi gereken 13 ekipmandan 6’sı satışa sunulmuyor. Buna karşın bakanlığın çalışanlara “Söz konusu ekipmanların teslim alındığına dair” sözleşme imzalatıyor. Satışa sunulan 7 ekipmanın çalışma koşulları ve fiyat bakımından en uygunları alındığında 15 bin 783 lira tutuyor. Çalışanların kartına ise yalnızca 13 bin 750 lira yatırılıyor. Sitede bulunan malzemelerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmadığı ve koruyuculuğunun yetersiz olduğu da söyleniyor.

Tarım Orman-İş Sendikası, dün Tarım ve Orman Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Sendika üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışan yurttaşların giyim ödeneklerindeki tutarsızlıklara tepki gösterdi. Eylemde açıklamayı yapan Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem toplu sözleşmesinin ‘Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’ başlığında yer alan ilgili maddeyi anımsattı. Madde kapsamında 2024 yılı içerisinde çalışanlara verilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin bugüne kadar verilmemesini eleştiren Kurt, şu ifadeleri kullandı:

SÖZLEŞMEYE UYULMADI

“Bakanlık, Personeline verilecek Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemelerine ilişkin ihale yapılarak ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalamıştır. İlgili firma ile imzalanan sözleşme gereğince; Yüklenici Koruyucu Giyim Donanım Malzemelerinin nasıl ve nerede teslim edileceği belirtilmiştir. Koruyucu giyim donanım malzemelerini alacak çalışanlara, ürünleri görmek için yüklenicinin her ilde Merkezi Teslimat Noktaları oluşturarak hak sahiplerinin kurum kimlik kartı ile şahsen müracaat edeceği bildirilmiştir. Ancak bu yapılmamış Bakanlık taşra teşkilatlarında çalışan personellere ürün temini için ‘Tacreo’ adında alışveriş kartı dağıtımına başlamıştır.”

13 EKİPMANDAN 6'SI ANLINAMIYOR

Kurt, Tarım Ve Orman Bakanlığı Personeline 6. Dönem Toplu Sözleşme Hükmü Gereğince Verilecek Koruyucu Giyim Ve Donanım Malzemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre giyim ve yardım donanımının ayni olarak yapılabileceği, yani çek ve kupon aracılığıyla yapılamayacağını belirterek söz konusu uygulamanın yanlışlığına dikkat çekti. Sendikadan edinilen bilgiye göre, söz konusu kart yalnızca bir internet sitesinden yapılan alışverişlerde kullanılabiliyor. Buna karşın sitede verilmesi gereken ekipmanların birçoğu bulunmuyor. Yani bakanlık çalışanları söz konusu ekipmanlara erişemiyor. Erişimde sıkıntı yaşanmasına karşın bakanlık tarafından çalışanlara “Söz konusu ekipmanların teslim alındığına dair” bir belge imzalatılıyor. Yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet koruyucu ayakkabı, iki adet pantolon, 1 tişört, kışlık bir gömlek, yelek, mont, şapka, kep, bere, eldiven, önlük, yağmurluk ve çelik burunlu lastik çizme olarak verilmesi gereken malzeme kalemlerinden oluşan eşya setinden 6’sı internet sitesinden satın alınamıyor. Koruyucu ayakkabılar, eldiven, önlük, yağmurluk ve çelik burunlu lastik çizme sitede satılmazken satılan ürünler de piyasa fiyatının kat kat üzerinden satışa sunuluyor.

ALINABİLEN EKİPMANLAR DA İŞ SAĞLIĞINA UYGUN DEĞİL

Çalışanların kartlarına 13 bin 750 lira yatırılırken, fiyatı ve işe yararlığı kapsamında en uygun olan mont 5 bin 839, kışlık pantolon 2 bin 399, yazlık pantolon 2 bin 199, yelek bin 699, tişört bin 629, kışlık gömlek bin 199, şapka, kep, bere gibi ekipmanlar ise 899 liradan satılıyor. Satıştaki en ucuz ekipmanların toplam ücreti ise toplamda 15 bin 783 lira olarak yansıyor. Çalışanların kartlarındaki mevcut para sitedeki en ucuz ekipmanlara bile yetmezken, satışta olmayan ekipmanların nasıl temin edileceği merak uyandırıyor. Öte yandan alınabilen ekipmanların iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmadığı, koruyuculuğunun yetersiz olduğu da edinilen bilgiler arasında.