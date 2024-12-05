Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taklit ürün güncel listesi... ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket!
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.
Bakanlık, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak yurttaşlara açıklandığı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresini erişime açtı.
ASAL Araştırma, bakanlığın 'taklit ve tağşiş yapan' markaları ifşa etmesinin doğru olup olmadığını yurttaşlara sordu.
ASAL Araştırma, 26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihler, arasında 2.015 kişiyle yaptığı anketinde "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş üretimi yapan firmaları ifşa etmesini doğru buluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Soruya cevap verenlerin yüzde 89,5'i "Evet doğru buluyorum" yanıtını verdi. Yüzde 4,1 kişi "Hayır doğru bulmuyorum" yanıtını verirken yüzde 6,4'ü "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.
2.015 kişiyle yapılan ankette AKP'li seçmenlerin yüzde 91'i, CHP'li seçmenlerin yüzde 88,2'si, MHP'li seçmenlerin yüzde 92,8'i, DEM Partili seçmenlerin yüzde 85,4'ü ve İYİ Partili seçmenlerin 91,3'ü bakanlığın paylaştığı ifşaları doğru bulduğunu belirtti.
BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ
Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimler sırasında, köfteye domuz eti, sucuğa at ve geyik eti karıştıran, çiğ adanaya kalp ekleyen üreticilerle ilgili ortaya çıkan skandalların ardından, yeni markalarla ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, son yayınladığı listede kez peynir markalarını da listeye ekledi.
İşte o liste...
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı