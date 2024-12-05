Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taklit ürün güncel listesi... ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket!

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

Bakanlık, gerçekleştirdiği denetimler sırasında, köfteye domuz eti, sucuğa at ve geyik eti karıştıran, çiğ adanaya kalp ekleyen üreticilerle ilgili ortaya çıkan skandalların ardından, yeni markalarla ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yayınladığı listede kez peynir markalarını da listeye ekledi.

İşte o liste...