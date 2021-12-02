Tarımda kurtuluş örgütlenmeden geçiyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 10:41

Türkiye genelinde 9 bin 900 kadar tarım kooperatifinin 2.5 milyon üyesi mevcut. Tarım kredi kooperatifleri ve tarımsal satış kooperatifleriyle birlikte bu rakam 12 bin üretici örgütü ve 4 milyon üyeye kadar çıksa da çiftçi üretimde ağırlığını hissettiremiyor. Dünyadaki çiftçiler, kooperatifler çatısı altında buluşarak bankalar dahi kurarken, yerli üreticimiz pek çok ilde yerel yönetimlerin destekleri olmadan örgütlenmekte güçlük çekiyor. Tarımla uğraşan kişi sayısının ve kayıtlı üretici ile birliklerin gün geçtikçe düştüğü ülkemizde uzmanlar ortaya çıkan bu tablonun tarımı ve üretimi olumsuz etkilediği görüşünde.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa’da 176 bini aşkın kooperatifin 141 milyon 500 bin kadar üyesi bulunurken Asya’da ise kooperatif sayısı 1 milyon 900 bini, üye sayıları da 484 milyon 105 bini aşıyor. Kooperatifleşme alanında dünya lideri olan Avrupa kıtasında, Finlandiya’nın yüzde 85’i kooperatif üyesi, Hollanda’da ise her vatandaşın en az bir kooperatife üyeliği bulunuyor. Norveç ve İsveç’te nüfusun yüzde 45’i, Fransa’da yüzde 40’ı, Avrupa’da ise nüfusun ortalama yüzde 17’si kooperatiflere üye. Çiftçi ve üreticinin sorunlarının çözümü için Tire Süt Kooperatifi modelinin Anadolu’ya uygulanması gerektiğini belirten Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, kalkınma için örgütlü üretimin şart olduğunu belirtti.

Eskiyörük, “Türkiye’deki yapısal sorunların kooperatifçilikle çözüleceğini iddia ediyorum. Somut olarak elde ettiğimiz sonuçlarla kendimizi kanıtladık. Bir reçete yazdık. Türk tarımında politika ne olmalı? Tire Süt Kooperatifi modeli, devlet politikası haline getirilmeli. Sütü ve eti üretiyoruz, işliyoruz, pazarlıyoruz. Parayı ortadan kaldırdık. Ortağımızın cebinden beş kuruş para harcamadan, tarlasının çiftliğinin, evinin tüm ihtiyaçlarını toplu alımla daha uygun fiyata karşılıyoruz” diye konuştu.