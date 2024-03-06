Tarımın kurtuluşu kooperatifleşmede

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da bu konuyla ilgili “Antalya’nın Kooperatif Buluşması” isimli bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’da kooperatif sayısını 53’e çıkardık. Üretimde en büyük girdi maliyetlerinden biri olan elektrik giderinin yüzde 85’ini karşılamaktayız” dedi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da “Üretimin sürdürülebilirliği için kooperatiflerin geliştirilmesi gerekir” diye konuştu.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ise “Atatürk tarımda kooperatiflerin birçok sorunu çözeceğine inanan bir liderdi. Ülkemizde köy kooperatifleri 12 Eylül darbesinde kapatıldı. Son yıllarda ise belediyelerin destekleriyle kooperatifler yeniden canlanmaya başladı. Çiftçiler olarak tarım kredi kooperatiflerinin asıl sahibi sizlersiniz. Buna sahip çıkmanız gerekiyor” dedi.

