Tarımsal destek cebe girmeden zamlarla eridi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022'de çiftçilere yapacağı 29 milyar lira değerindeki tarımsal destek, mazota, gübreye, tarımsal ilaca gelen zamların yanında çok az kaldı. Destek, çiftçiye dekar başına 50 lira olarak yansıyacak.
Yasaya göre tarımsal destekler için 78 milyar lira ayrılması gerekirken, iktidar 2022 yılı için çiftçiye 29 milyar lira verecek.
DEKAR BAŞINA 50 LİRA
Destek, hububat üretimi yapan çiftçiye dekar başına 50 lira olarak yansıyacak. Bu destek mazota, gübreye, tarımsal ilaca gelen zamların yanında çok az kaldı. Sadece mazota gelen zam çiftçiye verilen desteğin tam 9 katı. Ayrıca şekerpancarı, pamuk, mısır, zeytin, üzüm, meyve sebze üretimi yapan çiftçi, hayvancılık yapan üretici bu destekten yararlanamayacak. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, mazota bir yılda yüzde 115 zam geldiğine işaret ederek “Bir yılda ortalama 3.5 milyar litre mazot kullanan çiftçinin cebinden 27 milyar lira daha fazla para çıkacak. Peki, çiftçi ne kadar mazot desteği alacak? Sadece 3.1 milyar lira. Yani mazot desteği daha çiftçinin cebine girmeden 9 kat fazlası cebinden çıkmış olacak” dedi.
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