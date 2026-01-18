Çiftçiler ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını yakından takip ediyor. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri nereden, nasıl öğrenilir?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın dünkü açıklamasına göre, 226 milyon 720 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Üreticilerin emeğini koruyup, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, çiftçi destek ödemesi sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve kişisel e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi sayfası üzerinden kendilerine ait destek ödemesi bilgilerine ulaşabiliyor.

Destek ödemelerinin durumunu kontrol etmek isteyen üreticilerin, e-Devlet platformunda yer alan ÇKS ekranına giriş yapmaları yeterli oluyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifresine sahip olunması gerekiyor.