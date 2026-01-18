Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destek programları kapsamında 2026 yılı çiftçi destek ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, tarımsal destek ödemesi yattı mı? 2026 Çiftçi destek ödemeleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın dünkü açıklamasına göre, 226 milyon 720 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, çiftçi destek ödemesi sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. T.C. kimlik numarası ve kişisel e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi sayfası üzerinden kendilerine ait destek ödemesi bilgilerine ulaşabiliyor.

Destek ödemelerinin durumunu kontrol etmek isteyen üreticilerin, e-Devlet platformunda yer alan ÇKS ekranına giriş yapmaları yeterli olurken, sorgulama işlemi için e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor.