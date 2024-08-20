Tarkan: Doğanın yanında durmamız lazım artık

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:01

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:01

Fanta Fest kapsamında İzmirlilerin karşısına çıkan Mega star Tarkan ve Türk Rap müziğinin efsane ismi Ceza muhteşem performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

İZFAŞ Fuar Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte Tarkan, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü başlayan ve 3 gün süren orman yangını nedeniyle konseri iptal etmeyi bile düşündüğünü dile getirerek, “Neyse ki kontrol altına alındı. Ama tabii ülkemizin genelinde her yerde yine yangınlar çıkmış durumda dünyanın da bir sürü yerinde… Ne diyeyim… Galiba artık dünya bize çok net mesajlar vermeye başladı; 'Artık elini çabuk tut' diyor, 'İyi davran bana' diyor dünya. Bir doğacı olarak gerçekten çok üzülüyorum. Mağdur olan insanlar, ormanlar, telef olan canlılar, yanan ağaçlar, yok olan ormanlarımız… Galiba uyanmamız lazım artık, gerçekten doğanın yanında durmamız lazım artık. Yoksa valla sonumuz çok hayırlı görünmüyor, gidişat çok iyi görünmüyor. Tekrar çok geçmiş olsun İzmir. Çok büyük bir felaket atlattınız inşallah tekrar etmez. Şarkılara devam etmeden bunları söylemek istedim. Çok üzüldüm gerçekten. Haberleri izlediğimizde içimiz yanıyor bizim de… Hatta bugün ‘Bu sahneden yer almalı mıyım almamalı mıyım, ne yapmalıyım?’ diye karar kara düşündüm ama biraz da moral vermeye geldim sizlere. Sizler de öyle hissediyorsanız ihtiyacımız var biraz morale diyorsanız devam edelim” dedi ve şarkılarını söylemeyi sürdürdü.