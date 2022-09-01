Tarkan’dan İzmir’e mesaj: Kordon’da görüşürüz!

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. yılı kutlamalarına sayılı günler kaldı. 9 Eylül’de İzmir’de sahne alacak olan megastar Tarkan, “Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere” diyerek heyecanını dile getirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
01 Eylül 2022 Perşembe, 11:33
Tarkan’dan İzmir’e mesaj: Kordon’da görüşürüz!
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İzmir, tarihin en büyük kutlama organizasyonu yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli ve büyük organizasyonu olacağı iddiasındayız" dediği kutlamaya sayılı günler kalırken, organizasyonda sahneye çıkacak olan megastar Tarkan heyecanını sosyal medyada dile getirdi.

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda saat 22.00’de sahneye çıkacak olan Tarkan, konser duyuru afişini paylaşarak; “İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını, bu çok özel günü beraber kutlamak ve yıllar sonra bu konserle sizlerle yeniden buluşmak çoook heyecanlı. Sizleri ve o müthiş enerjinizi çok özledim, iple çekiyorum. 9 Eylül’de Kordon Boyu’nda görüşmek üzere” notu düştü.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi


9 Eylül Tarkan İzmir

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