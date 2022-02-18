İlhan Taşçı: 'RTÜK, Tarkan’ın şarkısı için Saray’dan talimat bekliyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK, sevgili Tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, Saray'ı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 13:10
İlhan Taşçı: 'RTÜK, Tarkan’ın şarkısı için Saray’dan talimat bekliyor'
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Tarkan’ın son şarkısı ‘Geççek’ yayınlanmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkı birçok kişi tarafından paylaşılırken sözleri nedeniyle de hedef alındı.  RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün Sezen Aksu tartışmaları sonrası sanatçının şarkılarının yayınlanmaması talimatını verdiğini hatırlatarak aynı sınırlamanın Tarkan için de yapılabileceğini söyledi. 

Taşçı paylaşımında, "RTÜK, sevgili Tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, Saray'ı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan 'Muhatabım Sezen Aksu değildir' deyince de açığa düşmüştü" ifadelerine yer verdi.



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