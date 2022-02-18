RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den İlhan Taşçı'ya 'Sezen Aksu' yanıtı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın ‘RTÜK’ten kanallara talimat’ iddialarına ilişkin, “Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır” dedi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı’nın Twitter hesabından RTÜK’ün şarkıcı Sezen Aksu’nun şarkılarının yayınlanmaması için kanallara talimat verdiği iddiaları üzerine yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir açıklama yaptı.
Şahin yaptığı açıklamada, Taşçı’nın devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığı olduğunu belirterek, “Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
“Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu için RTÜK'ün devreye girdiği ve RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu iddia edilmişti.
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