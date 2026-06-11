Tarlada 70 yaşında geçim mesaisi: 'Çalışmak zorundayım' diyen kadın işçi yevmiye artışı istedi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 30 dereceyi geçen sıcak hava altında düşük ücretle çalıştırıldıklarını dile getiren tarım işçileri, yevmiyelerinin artırılması çağrısında bulundu.

Yevmiyesinin 1140 lira olduğunu söyleyen bir işçi, "1140 lira yetmiyor, 1500 lira olmasını istiyoruz. Başka şehirlerde 1500 lira yevmiye veriliyor. Hava da çok sıcak, dayanacak gibi değil. Tarlada çalışıyoruz, millet klimanın altında oturuyor ama yapacak bir şey yok diyoruz” diye konuştu.

“TANSİYON VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ HASTASIYIM”

70 yaşında çalışmak zorunda olduğunu dile getiren başka bir tarla işçisi ise “Aldığımız ücret yetmiyor, 1500 lira olması lazım. Zorlanıyoruz, 70 yaşındayım. Geçimimi tarlada aldığım yevmiyeyle sağlıyorum. Tansiyonum var, solunum yetmezliği var, onun için şapkamı kalın kullanıyorum. Bazen rahatsızlaşıyorum kalbim sıkışıyor, nefesim daralıyor” dedi.

Bir diğer işçi, yaşadıkları zorlukları " Yevmiye yetmiyor, 1100 lira alıyoruz. Hava sıcak. Çok zorlanıyoruz” sözleriyle anlattı.