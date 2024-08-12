Tarlada bebek bulunmuştu... Çocuğa cinsel istismarda bulunan 16 yaşındaki faili tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki mısır tarlasında bulunan erkek bebeğin, istismar sonucu dünyaya geldiği belirlendi. İstismara uğrayan 15 yaşındaki çocuğun faili de çocuk çıktı.
Tarlada ağlama sesleri ile çevredekiler tarafından bulunan erkek bebek, devlet korumasına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada bebeği dünyaya getiren kişinin, 15 yaşındaki A.Ç. olduğu ortaya çıktı.
A.Ç. ifadesinde, 16 yaşındaki İ.B.C.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları tespit edilen M.Y. ve H.S.Y.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tümü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan İ.B.C. bu kez tutuklandı.
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