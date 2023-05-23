Tarlada kadın cesedi bulundu
Denizli'de sabah evden ayrılan kadın çalışmaya gittiği tarlada ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan tarlasındaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı.
Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal’dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal’ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Baysal’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
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