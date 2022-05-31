Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası: 'Bu Türkiye'de üretim olmaz'

31 Mayıs 2022 Salı, 12:33

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye meclisi kararıyla aşırı sulama yaptıkları gerekçesiyle çiftçilere metrekare başına 50 lira ceza kesildi. Çiftçiler, haksızlığa uğradıklarını belirterek, kesilen cezalara tepki gösterdi.

10 DEKAR ARAZİYE 10 BİN LİRA CEZA

10 dekar arazisinde buğday yetiştiren bir çiftçi, 2-3 hafta önce sulama yaparken tarlanın çukur yerinde su biriktiği için belediye tarafından 10 bin lira ceza verildiğini söyledi. Arazisinin tesviyeli olmadığını, çukur bir yapıya sahip olduğunu belirten çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu tarlada nasıl sulama yaparsanız yapın su birikmemesi mümkün değil. Zaten biz salma, vahşi sulama yapmıyoruz. 10 dekar arazide Türkiye ortalamalarında 300 kilogram buğday alsak 3 ton buğday yapar. Şu anda buğdaya bir fiyat verilmedi ama tahminimce 3 ton buğdayı 20 bin liraya sattığımızda 10 bin lirası ceza, 3 bin lirası kira. Geri kalan 7 bin lirayla mazot mu alalım, gübre mi alalım, ilaç mı alalım, amortismana mı gitsin, işçiliğe mi gitsin?"

"BÖYLE OLDUĞUNDA BU TÜRKİYE’DE ÜRETİM OLMAZ"

Ceza kesilen başka bir çiftçi ise, "Biz kiraya mı vereceğiz, mazota gübreye mi vereceğiz, ilaca mı vereceğiz, çoluğumuzu çocuğumuzu mu besleyeceğiz? Nasıl üretmek bu! Bırak boşa akıtmayı, sulayamadığımız yerler var. Biz ilk defa sulama yapmıyoruz. Bizim bu 6’ncı yılımız. Bu zamandır neredeydiler. Böyle olduğunda bu Türkiye’de üretim olmaz" dedi.

"SUYU BOŞA AKITIYORLAR"

Cezaların aşırı sulama gerekçesi ile değil de suyu boşa akıtma gerekçesi ile verildiğini savunan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, şunları söyledi:

"Çiftçiler suyun başında beklemiyor. Yolları suluyorlar, yollar bozuluyor. Su da boşa akıyor. Biz de meclis kararıyla metrekaresine 50 lira ceza yazıyoruz. Suyun boşa akmasını istemiyoruz. Biliyorsunuz dünyada bir kuraklık var şu anda. Biz çiftçimizi düşünerek, önümüzdeki yıllara bu suyu aktarabilmek adına, suyun boşa gitmemesi için hoyratça kullananlara meclis kararı gereği ceza yazıyoruz. Biz çiftçinin yanındayız."

"BU ZULME DERHAL SON VERİN"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Altıntaş ilçemizin Alibeyköy, Murathanlar ve Çayırbaşı köylerinde bazı su vanaları ve sulama boruları çalınıyor. Bunun üzerine köylülerimizin beyanına göre Belediye Başkanı Arif Teke, çalınan malzemelerin ödemesini çiftçiden alacağını söylüyor. Arkasından da bazı köylülerimize ceza geliyor. Alibeyköy’den bir köylümüze aralık ayının altısında fazla sulama yaptığı gerekçesiyle Belediye Meclis kararı ile ceza veriliyor. Ya kışın sulama yapmazlar. Buna rağmen belediye başkanlığı böyle bir karar alıyor. Bu çiftçimizin toplam arazisi de 10 bin 800 metrekare ve buna 10 bin lira para cezası kesiyorlar.

Kendi tarlasını aşırı suladı diye usulsüzlük cezası. Aynı şekilde bir başka köylümüze de 10 bin lira, bir başka köylümüze 5 bin lira ceza kesiliyor. Bu arkadaşların 10 dönümlük yerden kazançları zaten 10 bin lira değil ki. Mazotun, sulamanın, gübrenin, ilaçlama vs. giderlerin ötesinde bu arkadaşlara beş kuruş para kalmaz. Tüketicinin kıtlıkla boğuştuğu, gıda krizinin girdiği, buğday ithal edilen dönemde bu çiftçilere yapılan zulümdür. Bu zulme derhal son verin ve cezaları iptal edin."