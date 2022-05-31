Adanalı çiftçi: Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur
Adana’nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor. Hasat yapan Enes Karanfiloğlu, "Bu sene buğday kuraklıktan dolayı verimli değil. Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur" dedi.
İlçeye bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı. Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi.
Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, “Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük" dedi.
Hasat yapan Enes Karanfiloğlu yıllardır geleneksel tarımı kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, "Arazilerimiz dağlık. Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz. Bu sene buğday kuraklıktan dolayı verimli değil. Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur. Devletimizin bu yönde çabaları var ama şehirden köylere üretimin artması için verilen destekler inşallah sonuç bulur” diye konuştu.
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