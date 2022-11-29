'Tarlaya atık döküldü' dediler, mandıra sahibinden şikayetçi oldular

29 Kasım 2022 Salı, 12:19

Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Akçaağıl köyündeki mandıradan çıkan hayvansal atıklar, alt taraftaki tarlaya dökülüyor. Çiftçiler, hayvansal atıkların döküldüğü tarlanın kullanılamaz hale geldiğini söyleyip duruma tepki gösterdi.

Yetkililerden yardım istediklerini belirten çiftçiler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek mandıra sahibinden şikayetçi oldu.

'TARLAMIZI KULLANAMAZ HALE GELDİK'

Çiftçi Mustafa Arslan, konuyla ilgili, "Biz bu mandırayla yıllardır mücadele ediyoruz. Mandıradan çıkan atıklar olduğu gibi tarlamıza dökülüyor. Tarlamızı kullanamaz hale geldik. Bırakın araçla yanaşmayı, yürüyerek bile tarlamıza ulaşamıyoruz. Her taraf rezalet içerisinde. Bu mandıralardan bıktık. Tarlalarımızdan verim alamıyoruz" dedi.

Tarlasının yollarının dahi kapandığını söyleyen Arslan, "Mandıra kurmuş olabilirler ama bizim malımıza bu şekilde zarar veremezler. Bizim arazimizi rahatlıkla kullanıyorlar. Bize yol dahi vermiyorlar. İnşallah yetkili kurumlar sesimizi duyar ve gerekeni yapar" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALINMADI'

Akçaağıl'da 15 yıldır çiftçilikle uğraşan Gökhan Şahin ise "Mandıra sürekli pisliğini tarlamıza bırakıyor ve bizleri perişan ediyor. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaylım alanlarımız pislikten geçilmiyor. Her yağmur yağdığında mandıra sahibi yağmur suyu olduğunu söyleyerek sürekli mandıranın pisliğini akıtıyor. Yetkilileri defalarca kez aramamıza rağmen buna bir önlem alınmadı. Tarlalarımızı ekemiyoruz. Aynı zamanda hayvanlarımıza meralarda yaylım yapamıyoruz" diye konuştu.

'BİZİ ÇEKEMİYORLAR, GELİŞMEMİZİ İSTEMİYORLAR'

Mandıradaki atıkları tarlalara döktüğü iddia edilen Esat Çağlayan da "Mandıradan dökülen atık dedikleri şey, hayvanların gübresi. Yani insanlar o hayvan pisliklerini tarlalarına parayla satın alıyorlar. Hayvan gübresinin ekinlere faydalarını hepimiz biliyoruz. Çevre illerimiz gelişmiş gidiyor, ihya olmuş neredeyse ama bizim uğraştığımız şeylere bak. 'Tarlamıza hayvan gübresi dökülüyor' diyorlar. Bizi çekemiyorlar. Gelişmemizi istemiyorlar. O yüzden zaten çevre iller ihya olurken biz yerimizde sayıyoruz” dedi.